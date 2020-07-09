民間經濟研究機構台灣綜合研究院今（9）日修正2020年台灣經濟成長率為1.55％，較前次公布預估值，即2019年12月17日的2.63％，下修超過1個百分點。台灣綜合研究院創辦人劉泰英在開場致詞時表示，前次預測到這次修正的這半年期間，新冠疫毒全球大流行，嚴重衝擊全球經濟，「現在疫情下的世界，和原來預估都不同」，下修台灣GDP預測值是無法避免的事。

台灣綜合研究院長吳再益指出，台灣因疫情控制得宜，國內生產活動衝擊影響相對和緩，消費部分搭配政府推動紓困補助與消費振興，減緩部分衝擊，台綜院對台灣今年經濟成長率的最新估值1.55％，還是正數，已經比大多數國家好很多。

中華經濟研究院諮詢委員周濟，在今天會中報告「國際經濟情勢與主要國家發展」，指出主要國家中，先進經濟體衰退幅度極大，估計德國GDP衰退7.8％，日本萎縮12％，抗疫成效也不錯的韓國，今年經濟成長率一度上修，但全年預估值 -2.1％，都是史上少見的負數現象，除了疫情干擾，還有中美貿易爭端不止，令廠商難以因應。

台綜院指出，今年受疫情影響與國際經濟景氣，實際壓抑了內外需成長動能，在情勢瞬息萬變下，未來半年影響台灣經濟成長的雜音仍然不斷，需關注五大風險的變化：1、全球COVID-19疫情控制，2、美中兩國之間的大國角力，3、年底美國總統大選，4、各國因應疫情政策的外溢效果，5、國際原物料價格與金融市場波動。

(工商 )