2020年亞青中華培訓隊經過第一階段集訓後，從36人中選出22人進入第二階段集訓，接下來要等到11月1日才會進行訓練，最後選出18人正式名單，名單中有6名好手將投入選秀，即使加盟中職屆時仍要打亞青國際賽。

經過6月22日至7月7日集訓以及7場對抗賽，今日遴選出22人二階段培訓名單，預計於11月1日繼續展開集訓，總教練吳柏宏表示，「第一階段36人到第二階段22人，其實每位選手都很努力，不過名額有限，考量隊形與國際賽賽制，二刀流與工具人都是有被納入考慮的範圍，因離比賽還有一段時間，會先提醒每位球員該做的自主訓練，屆時再來遴選最後18人正式名單。」

名單中，劉予承、林子豪、馬傑森、馬鋼、宋晟睿、林子崴等人都會參加今年中職選秀。受到新冠肺炎疫情影響，原定9月6日到12日將在高雄舉行的U18亞洲青棒錦標賽，延到12月下旬，地點仍在高雄，時間則尚未確定。

投手：

陳志杰 桃園平鎮

吳秉恩 桃園平鎮

賴延峰 桃園平鎮

林昱珉 新北穀保

劉予承 新北穀保

邱駿威 高雄高苑

李承鴻 高雄普門

陳委聖 高雄高苑

捕手：

姓名 所屬球隊

張 翔 桃園平鎮

毛英傑 高雄高苑

李展毅 臺北大理

內野手：

林子豪 桃園平鎮

董子恩 桃園平鎮

曾子祐 桃園平鎮

黃勇傳 桃園平鎮

陳佳樂 桃園平鎮

馬傑森 高雄普門

馬 鋼 高雄普門

外野手及指定打擊：

宋晟睿 桃園平鎮

張宥鈞 桃園平鎮

林子崴 新北穀保

潘瑋祥 屏東高中

(中時 )