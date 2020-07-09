葉玉卿：我25歲前沒穿過名牌 羨慕！她奢華貴婦生活全曝光

葉玉卿曾直言自己不想嫁一個比她窮的人。(本報系資料照)

台灣大搜索／豔星葉玉卿身材仍火辣 閃嫁富商！美國豪宅曝光

香港90年代性感女神葉玉卿，息影超過20年，今(9日)傳出她一度身家高達300億台幣的富商老公胡兆明，已在美國申請個人破產，消息震驚各界。葉玉卿過去也曾透露她的感情觀，她不需要對方比她富有，但希望大家平等，對方也不需要花她的錢，就這樣尋尋覓覓，終於遇到了她的真愛、美國華裔商人胡兆明。

葉玉卿很早就體認到演藝圈這份工作做不久，她說自己當時不僅經常不能睡覺，一齣劇接著一齣劇地演，宛如一座工廠般一直生產電視劇，導演換了一個又一個，外景廠景不斷重複，「我覺得那可不行，我的儲蓄只夠用來交稅，25歲前我沒有穿過名牌。我沒有名牌，我不需要也不覺得遺憾。」

不重視物質生活的她，感情觀卻很實際，她說自己不需要另一半比她富有，但希望大家平等，對方也不需要花她的錢，不要比她窮，因為她不想再從事演藝圈這個行業了。

因此葉玉卿在感情尋尋覓覓，最後終於在1996年遇到了她生命中的真愛胡兆明。胡兆明在美國經營連鎖超市與房地產，在娶了葉玉卿之後，身價更一度高達300億台幣，而夫婦倆的生活更是富貴逼人，不僅家住古堡，兒女們出門也都搭乘私人飛機，還各自有專門傭人照顧，果然有錢就是任性。

(中時電子報)