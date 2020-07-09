葉玉卿當年閃婚胡兆明後，就跟著丈夫移民美國，兩人育有1女2子；近日美國傳媒爆出胡兆明投資失利錢都賠光，申請宣告破產。(圖/ 摘自東網)

香港女星葉玉卿因亞洲小姐身分出道，拍過三級片和許多電影作品，在1996年事業如日中天時閃婚美國華裔富商胡兆明，為愛息影夫唱婦隨；近日美國傳媒爆出胡兆明投資失利錢都賠光，申請宣告破產，也被起底10年前身家財產高達新台幣386億元，甚至買大廈、開銀行，相當風光。

葉玉卿當年閃婚胡兆明後，就跟著丈夫移民美國，兩人育有1女2子，過著奢華又愜意的生活；而胡兆明從經營超市到跨足各產業投資，葉玉卿也被讚有「旺夫運」，胡兆明婚後投資有方，據說10年前名下投資和產業廣泛，像是連鎖超市、買賣房地產、旅行社等，甚至還買了4架私人飛機跟開銀行。

胡兆明2006年斥資新台幣近4億元在紐約開設國際銀行，後來再投入7.7億元幫銀行開分行，愛妻葉玉卿也成為最好的代言人，只要出席聚會就詢問好友「存錢了沒」；而他也在紐約唐人街買一棟大廈，以寶貝女兒胡芷欣的英文名字命名「Victoria Tower」，市值約新台幣38億元。

豈料近年胡兆明投資失利，被爆出申請破產的慘況，對比當年風光的模樣，令人不勝唏噓。

(中時電子報)