大陸國家智慧財產權局9日公佈數據顯示，2020年上半年大陸的發明專利申請68.3萬件，共授權發明專利21.7萬件。上半年不含港澳台的發明專利授權量排名前三的企業，依次為華為公司2772件、OPPO為1925件，以及京東方科技的1432件。

據新浪科技報導引述OPPO指出，一向重視技術積累和研發創新，研發投入也轉換為智慧財產權成果。據世界智慧財產權組織（WIPO）發佈的2019年國際專利條約（PCT）申請數量顯示，OPPO以1927件的PCT申請量排名全球第5。

另據OPPO官方公佈數據指出，截至今年6月30日，OPPO全球專利申請量超過4萬9000件，全球授權數量超過1萬9000件。其中發明專利申請數量超過4萬3000件、占比88％。

而在5G方面，OPPO在全球20多個國家和地區佈局5G通信標準專利，目前已完成超過3100個全球專利申請，在3GPP提交標準文稿數量累計超過3000件。

在這之前OPPO CEO陳明永曾表示，2019年OPPO投入100億元（人民幣，下同）研發費用，且在未來3年內還將投入500億研發預算，主要關注5G／6G、人工智慧、AR、大數據等技術。

(旺報 )