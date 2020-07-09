工程車失速下衝，輪胎都磨破。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

工程車失速下衝，輪胎都磨破。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

工程車最後翻覆。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

驚悚畫面曝光，人本城區工程車失速下衝差點撞出人命。(吳敏菁攝)

彰化縣史上最大市容改造「彰化市人本城區環境整合計畫」，1日運載鋼板工程車扯斷紅綠燈，交通大亂，7日又發生工程車失速暴衝100公尺、翻覆，還差點撞出人命的工安意外，施工安全惹爭議，縣府工務處下最後通牒，要求承包商檢討，並撤換工安檢查人員。

彰化縣政府啟動史上最大市容改造工程，經費3億2000萬元，改善市區人行道，強化無障礙空間以及綠美化，隨著施工進行，不少路段都進入「黑暗期」。

繼一周前通往彰化縣立體育館、彰化高中的中興路，發生工程車，搭載大批鐵製版模，車上吊臂勾斷電纜、並扯斷紅綠燈號誌桿，督工不周惹議。

9日上午又在彰商後校門介壽路和中興路下坡路段，又發生工程車沒拉手剎車，順著下坡失速往下衝，車外兩名工人攔不住，發生差點撞出人命的驚悚畫面，幸好工人跌入夾角沒大礙，最後工程車翻覆，輪胎都磨破。

議員涂俊任指出，工程品質再這樣下去，未來會不會再發生更嚴重的意外？要求縣府應成立專案小組，通盤檢討缺失，還給彰化市民行的安全。

溫芝樺指出，兩次發生意外地點都在學區，無法想像，若發生在上、下學時間，將會是什麼樣的結果？事件發生1個多小時，未發現工地主任、工安、品管人員，公共工程的品質讓人不安極了，要求公部門扛起肩膀，負起監督的責任。

工務處長林漢斌表示，將依工程契約扣點，並要求包商撤換現場勞工安檢人員，若再發生將要求撤換工地主任，停止1個月驗收，縣府也將組成專案小組，派員加強工程稽查。

(中時 )