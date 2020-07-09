台中市大里仁愛醫院護理部副主任李琳琳，一路從弘光五專、二技、碩士班，再進修到博士班，成為弘光科大護理系博士班首位畢業生。她說，50多歲才念博士很辛苦，年記及記憶雖無法跟年輕人比，但只要有心、有願景，便能終身學習。

李琳琳1984年自五專護理科畢業後馬上投入職場，臨床上第一站是急診室，累積多年工作經驗與技能後，先生支持她一路進修，她說，博士對她而言是最高領域挑戰。

李琳琳指出，護理人員過去以目視及測量法評估壓傷，對於深層壓傷不知道皮下組織變化，認為應結合創新科技及簡化護理工作，以影像儀了解深度組織傷口下變化，包括面積、分期、血氧濃度等，顛覆以往老舊傳統傷口評估，以提升照護品質。

李琳琳建議有意進修學弟妹，念博士班要「按表操課」，期間醫院給予2年公假讓她安心念書，是很大的福利，接下來要繼續「把學理的應用在實務上」，幫助更多病患，這便是護理的傳承精神。

指導教授、護理學院院長陳淑齡表示，弘光護理博士班教育目標是以臨床實務為導向，培育臨床進階實務護理人才，轉譯實證知識及結合跨領域專業於臨床照護與教育，李琳琳是該院從五專到博士班完整護理學制人才培育最佳代言人。

(中時 )