三星執行副總裁 Woojune Kim今日表示，該公司正與歐洲運營商進行積極的商業談判，以為其提供網絡設備，並將資源投入到4G、5G和6G等領域，而非傳統技術領域。

Woojune Kim 今日向英國立法者委員會表示：「三星進入英國或歐洲市場所面臨的挑戰之一是，對單一 RAN 技術的要求，或者說，更像是2G和3G技術，即傳統技術。」

當被問及 「三星是否能在英國提供新的5G網路」時，Woojune Kim回答說：「是的，我們絕對可以。」

本週二，三星發佈了新的5G RAN設備產品。這些產品不僅是完全支持開放技術的產品，也是完全虛擬化的產品。這意味著這些產品可以與其他供應商的設備混合搭配使用，還可以運行在任何x86硬體上。

三星表示，最新的產品發佈凸顯了該公司在全球無線市場上的持續進步。在過去的幾個月裡，三星宣佈達成了多筆新的無線網路供應協議，包括美國 U.S. Cellular、加拿大Videotron和 Telus、日本KDDI和新西蘭Spark。

當前，三星是美國第三大5G設備供應商，其客戶包括AT&T和Verizon等。

(中時電子報)