「你們也有這種家人嗎...」一名女子在臉書社團《爆廢公社》發文抱怨自己的哥哥衛生習慣很差，飲料空瓶、吃完的餐具餐盒、使用過的衛生紙隨意丟棄，房間內積滿了許多超大包垃圾，還飄散著陣陣惡臭。照片曝光後震驚許多網友，還以為是哪個長輩的回收間！

原PO在《爆廢公社》發文PO出令她崩潰的哥哥房間照，表示自己家裡是透天厝，自己住2樓，而哥哥住在3樓，然而２間房間景況大不相同，只見哥哥房間堆積了一袋又一袋的黑色塑膠垃圾袋，裡頭全部塞滿垃圾。除此之外，房間內到處都是吃喝完畢的便當盒及飲料空罐，幾乎快看不到地板，但哥哥似乎一點也不在意，依舊悠悠哉哉地躺在床上休息，讓原PO超崩潰「已經花錢，也親自幫他清理過好幾次了，過沒多久又變回來，真的不知道拿我哥怎麼辦！」

哥哥房間塞滿垃圾，讓妹妹看了超崩潰！

哥哥房間塞滿垃圾，讓妹妹看了超崩潰！

看不下去的原PO只好再找來清潔公司和親友幫忙，一群人花費6個多小時才將凌亂骯髒的房間整理乾淨。原PO無奈透露，她的哥哥今年快30歲，「長得挺清秀的，輪廓很深、鼻子很挺、瘦瘦高高的...就是懶得出門的宅鬼」，平時出門時看起來也都乾乾淨淨的，就連衣服和衣櫃也有清香味，「他就只是懶，不想整理而已」。

打掃前後的對比照曝光後，網友紛紛留言驚呼「能住人嗎，這是房間還是垃圾掩埋場」、「隔著螢幕似乎都聞到某種可怕的味道」、「感覺家裡晚上應該常常有蟑螂在開趴踢」、「應該請清潔公司，把家人打包丟掉」、「這是一種心理疾病，趕快治療」。

(中時電子報)