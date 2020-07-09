台中市議會定期會9日進行最後一天議程，綠營市議員賴佳微在桌上架設攝影機「蒐證」，引起藍營市議員羅廷瑋「反蒐證」；賴、羅2人從之前的互相指控，引爆藍綠陣營於議事堂相互攻訐叫罵，議長張清照再三制止不彰，兵荒馬亂聽到完成3讀，雙方一陣錯愕中，已無力回天。

綠營市議員賴佳微日前曾控告藍營市議員羅廷瑋公然「性騷擾」，雙方對簿公堂，卻因證據不足不起訴，賴、羅兩人結下心結；9日審查「石虎保育自治條例」，賴佳微在座位架設攝影機鏡頭對著後方，又在臉書點名藍營市議員張瀞分，指台中市不是沒石虎而是遭車撞斃。

賴佳微於議事堂舉手發言說，羅廷瑋助理在她附近走動；引發羅廷瑋不滿，派助理到賴佳微後方錄影，造成議事堂藍、綠議員群起騷動。羅廷瑋不滿賴佳微在臉書罵藍營「阿姑」議員張瀞分，國民黨議員李中要求將送賴送紀律委員會，並拿出手機及腳架，將鏡頭對著賴佳微。

民進黨議員認為，國民黨議員刻意把事情鬧大。賴佳微強調，警方建議她在議事堂內蒐證，外面要帶著密錄器；她沒有罵張瀞分，只是說明台中市真的有石虎，卻在路上被車撞斃。議事堂頓時陷入一陣叫罵聲，張清照請雙方都撤掉攝影機，藍綠議員仍對罵不休。

雙方相互撻伐及叫罵聲中，議長張清照迅雷不及掩耳，突敲槌宣布「石虎保育自治條例」三讀通過，散會；兩陣營一陣錯愕，因議程中，臨時動議並未讓議員發言就結束，散會。

(中時 )