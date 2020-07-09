據美方知情人士指出，聯邦調查局（FBI）開始對流亡美國的大陸商人郭文貴展開調查，追查其在美投資媒體事業的資金來源，調查重點包括他與前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）的合作關係。

美國《華爾街日報》引述知情人的話說，FBI探員近數月曾向熟悉郭文貴與班農的人士查詢有關其活動的信息，上周又與一名了解郭文貴公司狀況的人士見面。這次調查早於半年多前已展開，紐約曼哈頓和布魯克林的聯邦檢察官辦公室均有參與，目前尚不知調查的主要動機。

不過郭文貴的律師以及班農的發言人都表示，FBI沒有聯繫過當事人或者他們的下屬。

《德國之聲》指出，班農以對中國大陸強硬態度著稱，去年10月他在網路上建立《班農戰情室》(War Room)節目。今年曾數次在節目中表示要對中共領導人進行「紐倫堡式的審判」，並要求美國政府公布並沒收中共高官在美財產，用來捐給疫情死難者的家屬。

而郭文貴則是於2014年逃離中國大陸，他在大陸被指控犯有賄賂、詐欺、洗錢、綁架和強奸等罪行。但是郭文貴否認指控並藉此在美國申請政治庇護。郭在美期間不斷在網上爆料大陸領導人及其親屬貪腐狀況，但因其指控缺乏證據，說辭前後反覆，甚至假造文件，在美國媒體界已臭名昭彰。

郭文貴在美國創辦了網路媒體《郭媒體》(Guo Media)，並重金邀請班農擔任顧問，班農則在其《班農戰情室》節目中邀請郭文貴以來賓身份對談。

(中時電子報)