大甲區、大安區海堤一帶汽車車窗常被破壞後，車內財物慘遭竊。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區、大安區海堤一帶汽車車窗常被破壞後，車內財物慘遭竊，大甲分局警方局經多日清查分析後鎖定張嫌，日前將他查緝到案移送法辦。警方呼籲，現正值大安沙雕音樂季期間，建議遊客下車後，隨身攜帶貴重財物，以免遭竊。

大甲警分局指出，日前連續接獲民眾報案稱，停放在大甲區、大安區海堤一帶堤邊道路汽車車窗被破壞、車內財物遭竊。經多日清查分析後鎖定張嫌，乃積極佈線並鎖定其所使用交通工具，於7日張嫌經過路檢點時，將他查緝到案，並在小客車內起獲相關證物。

警方表示，該案仍持續擴大偵辦中，相關被害人面對車窗大盜落網後終於放下心中大石，並由衷感謝警方努力與付出，確保民眾生命財產安全。

大甲警分局表示，經由大數據分析，此類打破車窗犯嫌常挑選作案區域附近較無監視器，該時段少有路人經過，且視有放置背包（較可能有貴重物品）在內之車輛，且探勘時常頭戴鴨舌帽、口罩及變換車牌，以免被他人認出長相，增加查緝困難。

大甲警分局提醒民眾，現正值「2020大安沙雕音樂季」期間，沙雕音樂季為空曠室外場所，建議隨身攜帶貴重財物，以免遭竊。停放車輛務必確實上鎖，並避免在車內放置背包等類物品及貴重物品，以免引起竊賊覬覦，警方將持續規劃防竊勤務，以維護轄內治安。

(中時 )