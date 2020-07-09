電動車龍頭特斯拉股價短線暴衝，短短7個交易日飆漲逾4成，連帶市值跳升迭創歷史新高，不僅股東樂開懷，創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）更是荷包滿滿，第二筆18億美元的績效獎金即將達標。

特斯拉周三開高走低，盤中最高一度衝上1,417美元，最後收1,365.88美元，下跌1.7％。不過，過去7個交易日總計暴漲超過40％，市值膨脹至2,590億美元。

對於穆斯克而言，更重要的一個指標是公司的6個月平均市值，只要此一指標達到1,500億美元，穆斯克就可獲得一筆總值18億美元的股票選擇權獎金，目前特斯拉的6個月平均市值為1,380億美元。

按照2018年與公司簽訂的薪酬方案，穆斯克並不支薪，但按照績效可領取股票選擇權的獎勵，今年5月初穆斯克達到領取第一筆獎金的資格，當時特斯拉的6個月平均市值觸及1,000億美元的門檻。

根據薪酬方案，穆斯克將按照市值的增長總共可領取12筆績效獎金，每達成一個目標可以每股350.02美元的價格認購特斯拉169萬股股票。

穆斯克5月初獲取第一筆績效獎金時的股票選擇權總值約7億美元，但現在股價已飆至近1,400美元，現在執行股票選擇權可進帳約18億美元。若是1,500億美元的市值再達標，意即穆斯克兩期績效獎金總值將達約36億美元。

受惠於平價電動車Model 3熱賣，特斯拉股價過去一年來總計暴漲500％。

儘管今年爆發新冠肺炎疫情，全球車市哀鴻遍野，特斯拉上周公布第二季交車量遠優於市場預期，公司股價不僅攻上1,000美元大關，急短線又大漲一波。

第二季交車量超出預期強化市場投資人對特斯拉季報將繳出獲利成績單的樂觀預期，果真如此的話將是特斯拉連續4季獲利，為公司史上首見，也有助於特斯拉躋身標普5百指數的成份股。

(工商 )