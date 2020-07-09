經濟部部長王美花與英國國際貿易部副部長Greg Hands，7日舉行視訊對談，探討在新冠肺炎疫情情勢下，如何進一步深化雙方的經貿夥伴關係。經濟部表示，雙方除了對彼此關切的經貿議題交換意見，也同意在防疫物資上持續加強合作。對於台灣在防疫物資、英國羊肉輸台、再生能源及英國加入WTO政府採購協定（GPA）案的協助，積極維持雙方友好關係。

經濟部國貿局副局長劉志宏說明，在防疫物資部分，主要是在防護衣，由於台灣組成防疫國家隊透過團隊力量生產防護衣，同時英國也有這需求，於是英國駐台單位促成、由英國國家衛生署與經濟部洽談。他透露，英國的需求量滿大的，預估有幾百萬件，只是台灣國家隊防護衣要到7月底才能拿到歐盟的CE認證，因此也請英國多給予我們協助，基於雙方長期合作關係未來也希望能優先採購防疫產品。

「（防疫物資）其他則是方向性討論，例如檢測試劑等防疫產品。」 劉志宏解釋，國內防疫做得好，所以雖然有自行開發檢測試劑，但檢體不足、再加上國外病毒株變種，所以希望國外的研究室能提供檢體讓我們測試。至於疫苗的部分，他說，將來有機會談到，因為英國製藥阿斯利康 (AstraZeneca）發展的疫苗是最有希望在第一批上市的，「這是我們會繼續努力的」。

羊肉輸台的部分，劉志宏指出，肉品來台灣都需要一定的程序，受到疫情影響，我們目前沒有辦法赴英查廠，而英方希望能加速這程序，通過食品衛生安全檢查；再生能源部分，英國很關切離岸風電，目前約有200多人在台協助推動，常會有不同類型的技術人員出入境台灣，希望我們能儘速解封，讓這些技術人員能順利進出台灣。

台灣與歐盟之間有WTO 政府採購協定（GPA），由於英國脫歐，英國希望未來能加入WTO 政府採購協定（GPA）案的協助，劉志宏表示，這必須經過修法程序，在法律文字上改成歐盟與英國，英方也了解這程序，希望能儘速達成。

(工商 )