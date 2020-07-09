全台最大的花蓮台泥金昌石礦，通過環評後過了8年才開工，環團認為已超過3年期限，依《環境影響評估法》必須做環差分析，提起行政訴訟。一審判環團勝訴，金昌石礦不服上訴，今遭最高行政法院駁回，全案確定。

紀錄片《看見台灣》拍出花蓮秀林勇士山面海一側光禿禿的駭人場景，該處原有台泥寶來、合盛原石礦兩礦場，勇士山另一側的金昌石礦若加入開採，勢必衝擊生態，因此引起環團高度關注。

金昌石礦2008年通過環評，2009年取得經濟部礦業用地核定，卻直到2016年9月才申請開工。台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會兩環團認為，依《環評法》超過3年才開發，必須進行環差，同年8月具公民告知請環保署命提出環差，環保署並於同年12月函知金昌石礦。

金昌石礦不滿要做環差，訴願成功，環團因此提起行政訴訟。一審台北高等行政法院認為，金昌石礦未依法在3年內開工，且當地經蘇拉颱風、蘇花改計畫部分路段炸山開挖中仁隧道，這些都不在2008年環評範圍內，判撤銷原處分及訴願決定，要金昌石礦做環差。

金昌石礦不服上訴，最高行也認定開發行為確實已逾3年期限，應提出環差分析及報告，駁回上訴，全案確定。

(中時 )