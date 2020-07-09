高雄市長補選將在8月15日投票，針對民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政3人的得票數，命理師林海陽預言，3人得票差不多，大概「三分天下」。

林海陽在YouTube直播節目中表示，李眉蓁貴人很多，貪狼化權代表她很多power可以展現出來，她在選舉一役應該會拿下不少票，她今年有不得了的好運，整個態勢看來不錯。吳益政有民眾黨主席柯文哲加持，柯文哲屬豬，對吳益政幫助蠻大的，8月15日選舉這天的票數不容小覷。而陳其邁的運勢，有文曲化忌星，跟李眉蓁一樣是坐在同一個宮位，陳其邁屬龍，有總統的加持。

林海陽分析表示，陳其邁當過行政院副院長，在高雄知名度、名氣，都比兩位對手大。李眉蓁也是當地高雄人，在高雄當議員當很久了。吳益政則要靠民眾黨主席柯文哲的光環，要看柯文哲的光環在這個時候是不是能夠帶動他的運勢。

林海陽預言，以選票來看，3人差不多，大概三分天下。李眉蓁得票數不會輸陳其邁太多、若贏也不會贏太多。吳益政則因為有柯文哲的加持，得票數也不會太難看。

(中時電子報)