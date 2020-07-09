當美國正因為美警暴力執法和「黑人至上」（Black Lives Matter）運動在社會掀起論戰，150多位英美知名作家如《使女的故事》作者瑪格麗特．艾特伍、《魔鬼詩篇》作者魯西迪、《哈利波特》作者J.K.羅琳，7日發布一份連署書，呼籲社會勿矯枉過正，應該保有開放辯論、包容多元觀點的空間。

不過此舉也引來各界批評，認為這是一份「抗拒、害怕社會和時代改變的作者名單」，加上連署者J.K.羅琳近日對跨性別者的歧視發言，更引起這份聲明的爭議。

據《衛報》報導，近日深陷跨性別爭議言論的J.K.羅琳表示，簽署這份文件代表捍衛自由社會中開放討論與言論自由的基本原則，她更引用美國劇作家麗蓮．海爾曼所言：「我不會也不願為了順應時下流行而違背良知。」

這篇連署由美國黑人文化評論家湯瑪斯．崔特頓．威廉斯（Thomas Chatterton Williams）發起，目前刊登於美國的《哈潑雜誌》（Harper’s Magazine）網站。聲明中表示，近期關於種族和社會正義的抗議運動，代表社會需要更大的包容與平權，但在支持的同時，也不該變成強迫性的教條，因為過度的道德和政治主張也可能弱化社會對不同意見的開放討論和包容力。

聲明中提及，近來有報章雜誌的編輯因刊登有爭議的文章而被開除，有書籍因被指稱爭議而下架，甚至記者被禁止寫部分題材，學界等各領域都受到影響。這樣的極端情形不只助長言論審查，讓社會無法容忍異己，也造成公眾羞辱和排斥的文化，更嚴重的是容易以過分簡化的道德觀念面對複雜的政治議題。

連署書最後指出，對抗惡意的方式是揭露、爭論與說服，而不是直接消音，希望惡意不存在，「正義與自由唇齒相依，不能從中選擇。身為寫作者，我們需要保有得以實驗、冒險甚至試錯的文化空間。」

雖然連署人數超過150位，也引發不少反對聲浪。美國黑人作家凱特林．格里尼奇（Kaitlyn Greenidge）就拒絕簽署，她認為，即使如今要求作家在寫作時考慮黑人被壓迫的種族歧視歷史，也都還無法彌補長年白人威權帶來的傷害，「我不認為聲明裡的擔心是事實。」

威廉斯向《紐約時報》表示，參與連署的人不是一群『老白男』，有黑人、穆斯林、猶太人、跨性別和同志，遍佈各個年齡層和左右派，這份連署並非對於近期美警暴力執法相關抗爭的反應，而是長期下來對社會變化的擔憂。

(中時 )