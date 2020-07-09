葉玉卿與她演出電影《紅玫瑰白玫瑰》中的白玫瑰個性很像。(本報系資料照)

台灣大搜索／豔星葉玉卿身材仍火辣 閃嫁富商！美國豪宅曝光

當年以《情不自禁》、《我為卿狂》與《卿本佳人》開創香港三級片神話的昔日艷星葉玉卿，自閃嫁美籍華人富商胡兆明息影已25年，未料今日卻驚傳胡兆明申請破產消息，震驚各界。

葉玉卿人長得美，情史也精彩，曾先後與香港歌手張立基、伍衞國、髮型師Boffy及拿督羅樹聲交往，最終在美國作秀時，遇到她生命中的真愛胡兆明，兩人在1996年閃電結婚，她婚後也隨丈夫移居美國，正是息影。

葉玉卿2013年接受香港節目《最佳女主角》專訪，大方坦承她的感情觀就是，不需要另一半比她富有，但希望大家平等，對方也不需要花她的錢，不要比她窮，因為她不想再從事演藝圈這個行業了。

而胡兆明最吸引她的地方，就是他是個顧家的男人，個性有趣，很重視家庭觀念，「已經這麼大的人了，答應媽媽的事還是一定要做到。」讓葉玉卿對胡兆明產生了好感，進而願意託付終生。

(中時電子報)