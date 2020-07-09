2020全國羽球團體賽今天在台北體育館7樓點燃戰火，尋求女團20連霸的合作金庫銀行A隊，陣中當家球星戴資穎首日並未上場，但在單打好手白馭珀和林盈君、雙打組合許雅晴／胡綾芳聯手下，直落三點輕取台電B，跨出好的第一步。

全團賽前夕，合庫羽球隊前往建教合作的學校泰北高中進行賽前訓練，舒適場地讓隊員讚不絕口，面對3個多月來首場正式比賽，白馭珀回應：「難得休息比較久，在回歸比賽第一場對自己期許多一點，這一陣子訓練跟休息的時間比較足夠，也有練一些自己想要修正的東西，希望在比賽上應用出來。」

白馭珀補充，難得有這麼長時間可以重新規劃一些戰術、球路，今天比賽在實測上她認為發揮得還好，「因為對手失誤比較多，這場地我也是第一次打，也出現失誤，還有三天比賽，期待漸入佳境。」

對於和球隊一起挑戰20連霸，白馭珀認為壓力還好，儘管有期望在，但比賽不是一下子就跳過所有比賽直接打冠軍戰，還是一場一場慢慢努力。

眾所期待的世界球后戴資穎，首日賽事還沒亮相，預計周日的決賽會上陣。

白馭珀努力打出這段期間的訓練成果。（鄭任南攝）

(中時 )