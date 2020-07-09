《哈利波特》作者J.K.羅琳日前因為認為跨性別女性不是女性、「有月經的人才是女性」，引發多方抨擊。不只過往合作的演員如丹尼爾．雷德克里夫、艾瑪．華森、艾迪．瑞德曼等人批評，近日作家史蒂芬．金更直接在推特上說：「是的，跨性別女性也是女性」，公開回應羅琳的歧視言論。

事件起因於六月初，J.K.羅琳在推特轉貼一篇名為「在後新冠肺炎時代，為有月經的人打造平等社會」的文章，並且評論：「我怎麼記得『有月經的人』應該有一個稱呼吧？女忍？汝人？努人？」這番認為「有月經的人才是女性」的評論，引起跨性別者、性別運動倡議者和各界的譁然和批評。

羅琳又在部落格中解釋，她認為生理性別的定義不該被心理性別混淆，甚至陳述自身遭受家暴經驗，表示能同理跨性別女性的弱勢處境，但認為正式因此跨性別女性和生理女性不能混為一談，否則「會讓生理女性擔心」。她甚至認為不少年輕跨性別者在手術後反悔，顯示手術往往只是青少年不想面對生活的逃避之舉。近日更在推特上表示，對有精神疾病的青少年施以賀爾蒙療法會造成危害。

這些言論立刻遭受巨大反彈，特別是許多在《哈利波特》小說中被鼓舞的弱勢族群讀者。飾演哈利波特的雷德克里夫是第一個發聲反對羅琳言論的《哈利波特》系列電影演員，他表示，社會應該更支持跨性別和非二元性別者，而不是否定他們的性別認同。

作家史蒂芬．金也意外加入戰局。J.K.羅琳因為連日遭受的批評，在推特上表示，「男性往往將女性的言論視為暴力，但實際上男性卻往往對女性施以暴力。」當她發現這段話被史蒂芬．金轉貼後，高興地在推特表示「更愛史蒂芬．金了」，「男性常常忽略女性的訴求，因此我永遠不會忘記主動為女性仗義執言的男性，謝謝史蒂芬．金。」

沒想到，一名粉絲詢問史蒂芬．金對J.K.羅琳連日來的爭議的看法時，他在推特回應，「是的，跨性別女性也是女性。」沒多久，J.K.羅琳就把原本感謝史蒂芬．金的推特刪除了。

(中時 )