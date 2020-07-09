第5屆台北國際夏季旅展將於7月17至20日在世貿一館登場，是疫情爆發後首場實體大型旅展，9日記者會上，參與的各家旅行社、飯店業者分別預告推出低至1.5折的優惠票券，除了正夯的國旅補助與振興三倍券議題外，東南旅行社更透露針對國外旅遊超前部署，將於現場預售8月分推出的韓國旅遊。

「偽出國」話題延燒，但仍無法盡興的遊客，可參考東南旅行社攜手長榮航空搶先推出的韓國5天4夜行程，如全球疫情趨緩，預計於明年春節檔期啟航。雄獅旅遊對國外行程持保守態度，表示暫無開賣國外航線的計畫，需等政府解除飛國外團客的限制，才會考慮。

雄獅旅遊日前推出的「星夢郵輪探索夢號」的跳島航程熱賣，旅展期間再開4天3夜的澎湖跳島金門、澎湖跳島馬祖航程，9至10月出發5800元起；澎湖、金門單島3天2夜航程則有3800元起的旅展優惠。

多家星級酒店亦推出訂房優惠、餐券，晶華酒店首創「盛夏郵輪式度假體驗」3天2夜每人每晚2990元起、老爺酒店集團首推「4880元雙城旅展住宿券」、台北美福大飯店則祭出「一宿三饗米其林住宿」最高優惠29折。

(中時 )