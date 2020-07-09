美國政府全力打壓大陸電信設備巨頭華為在國際市場的生存空間，主要是看準華為5G技術優勢強過所有對手，讓美國政府相當忌憚大陸會成為未來科技產業的強力對手，所以全面要求盟國禁止華為參與5G網路建設，並打算扶持像是愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）等歐洲電信設備商。最新消息指出，美國電信服務商Verizon打算採用三星電子的設備，Nokia意外落榜。

Nokia在芬蘭股股價8日暴跌8.05%、報收3.68 歐元，Nokia ADR價格也大跌3.71%、報收 4.15 美元。

據《Fierce Wireless》報導，Rosenblatt證券分析師Ryan Koontz表示，Verizon計畫把這份10億美元(約296億元新台幣)的5G訂單交給三星，這將是三星多年來的大型電信設備合約之一。Ryan Koontz認為，Nokia這種合約大概每7~10年才出現一次，至於Ericsson的電信設備將維持在50%的比重。

Nokia則是拒絕評論客戶的供應商策略，並聲稱能為Verizon服務感到自豪，Nokia也將繼續為Verizon提供最穩定、最可靠的通訊網路，並與Verizon建立長期合作關係。摩根大通分析師認為，這些風險真實存在，未來Verizon的確會有降低Nokia的RAN供應比重的可能，並改採用三星的產品，顯示三星的產品效能的確優於Nokia。

(中時電子報)