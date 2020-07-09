落實防疫新生活的同時，民眾耐不住想玩的心，隨著安心旅遊補助及振興三倍券的加持，來趟超值的台灣深度旅遊正是時候，五福旅遊表示，目前詢問度破表的是擁有「偽出國感」的離島旅遊，搭配「安心旅遊國旅補助方案」價格超值，近期最夯的「探索夢號」郵輪式跳島行程也全面上架銷售，而澎湖的限量優惠團更被搶到僅剩2團。

五福旅遊推出「安心旅遊-國旅補助專案」，地點包含：馬祖、澎湖、金門等地，直接將政府提供的國旅補助款折抵於行程費用內，其中「澎湖三日」的限量優惠團更是低於萬元以下；「金門三日」也只要2999元起，自8月起天天出發，至於近期最夯的「探索夢號」郵輪式跳島行程也全面上架銷售，搭郵輪玩離島最低只要4300元起。

登山消暑的旅遊路線也是親子旅遊的熱門選項，五福旅遊表示，像是「上帝的部落～司馬庫斯二日遊」、「拉拉山、明池二日遊」都因能感受留宿山居、體驗台灣山林的蓊鬱景致而詢問度爆表。

針對熱愛登高的健行民眾，五福旅遊推出的「雪霸—雲 霧步道一日遊」、「聖母登山步道抹茶山一日遊」全程使用6人包車，可享到府接送的服務，適合親子出遊、閨蜜好友的旅遊行程。

國旅正夯，使用振興三倍券再搭配國旅補助，規劃聰明省錢的暑假旅遊行程正是時候，五福旅遊推出有台灣版馬爾地夫之稱的「小琉球兩日」，最低價只要3599元起；想到「日月潭二日遊」體驗 SUP立式划槳，只要3788 元起，使用振興券全額購買等於直接省 2000元 ，民眾可趁機省錢玩一波。

(中時 )