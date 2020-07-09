美國新冠疫情捲土重來，加上海外經濟增長前景改善，讓一些投資者對美元看法變差，美元長達數年的漲勢面臨威脅。美元指數較近期高點下跌了6%，而期貨市場上的美元淨空倉規模接近2018年以來最高。

美銀全球研究部(BofA Global Research)分析師團隊稱，美元本周稍早的跌勢引發了被稱為「死亡交叉」的技術形態，即50日移動均線跌破200日移動均線。

該行分析師們表示，自1980年以來，美元在九次出現死亡交叉後有八次進入疲軟期，當時200日移動均線一直下降，就像現在這樣。

美元走軟正值美國政府應對疫情的舉措招致批評且民眾抗議種族不公之際，在11月3日美國總統大選前，這兩個因素也降低了總統川普的支持率。與此同時，投資者愈發認為歐洲經濟增長將加速，有可能縮窄歐美經濟表現的差距，而這種差距也是過去幾年提振美元的一個因素。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示：「如果看下美國例外主義的思想就會發現，在這場危機期間，這種想法已經明顯趨暗，增長差異向不利於美國的方向傾斜，讓美元處於守勢。」

美元年初疲軟，但在3月逆轉跌勢，當時新冠疫情引發的賣壓促使投資者轉向美元和其他傳統避險資產。此後隨著風險偏好改善，推動投資者削減避險倉位，美元下滑。

最近，一些投資者開始在美元前景預估中考慮到美國的疫情應對情況。有跡象顯示，歐洲似乎在控制疫情方面更為成功。

儘管美國經濟數據已經從今年稍早的大幅下滑中部分反彈，但一些投資者擔心，如果美國各州因為疫情反覆而撤銷經濟重啟計劃，這些漲勢可能蒸發不見。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在一份報告中表示：「顯然在現階段，歐盟各國比...美國取得了更大進展--美國的經濟趨勢明顯更為滯後。」

該行稱，由於「歐元區經濟改善信號和美國疫情應對不力」，其對於年底歐元將在1.12美元的預期可能向上調整。

歐元兌美元最近報1.1342美元，較今年低點上漲6%。

即便是在股市飆升之際，許多投資者對削減美元和其他避險資產頭寸也持謹慎態度。金價週三觸及2011年以來的最高水平，而現金持倉仍處於歷史高位。風險偏好的全面逆轉可能促使投資者削減對股市的押注，重返美元。

但就目前而言，一些人對美元的看法越來越負面。

道明證券(TD Securities)分析師最近下調了美元兌多個主要貨幣的前景展望。他們預計，到明年年底，歐元兌美元將升至1.20美元。他們認為，從各種指標來看，美元被高估了10%-23%。

分析師在報告中稱，如果美國國會未能延長部分即將到期的政府對企業和家庭的支持計劃，美元也可能受損。

報告稱，美元「本月最糟糕的情況是美國新冠病例數量飆升，以及跌落財政懸崖」

(中時電子報)