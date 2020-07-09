《香港國安法》及其第43條實施細則已施行，外界擔憂港府恐要求我方駐港人員提供資料。陸委會副主委邱垂正9日於例行記者會上表示，嚴正警告港府勿侵犯我方在港機構，政府會與各國保持合作，採取一切可能行動，保障機構與台人在港安全，並強調，我方駐港機構不會主動撤離，會努力到最後一分一秒。

日前，總統蔡英文表示《香港國安法》若傷害到台灣，將有反制作為。邱垂表示，反制措施將視情況而定，我們對港政策需通盤審酌，包括香港與兩岸情勢、大陸與港府作為，以及主要國家政策，後續也會檢討現行法規，評估進行必要應變措施。

「台港服務交流辦公室」7月1號正式營運至今，邱垂正表示，目前大概接獲將近700多件的電話或電子郵件，詢問內容包含，來台含括移民、定居、投資、就學等事宜。詢問數量明顯增加，應該與《香港國安法》實施的狀況有密切相關，我們會持續密切觀察，那麼也會適時的調配服務的人力。

針對前總統馬英九批評《香港國安法》與台灣《國安五法》都是侵犯人權，邱垂正強調，台灣「國安五法」與「反滲透法」是經過民主立法的程序，以維護國家安全及自由。而《香港國安法》是在專制的體制下，沒有民意授權基，兩者根本不能相提並論。

(中時 )