遠東巨城迎來振興三倍券15日登場，推出全台獨有「巨城巨無霸券」，總價超過萬元折扣券，可搭配全館加碼及抽獎活動與紙本振興三倍券使用，最高回饋超過20％。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，為讓消費者聰明使用振興三倍券，10日起可以手機下載遠東巨城APP或掃描QR Code點擊線上DM即可獲得，精選多家品牌逾萬件商品，最多1,000元面額及買一送一等折抵優惠。

由於15日進入暑假假期，巨無霸券折扣從3C家電、服飾配件、美妝保養，到餐飲娛樂、超市量販等均可使用，消費時只要出示APP巨無霸券畫面即可，搭配HAPPY GO卡消費滿額還有人氣名店甜點、抗菌香皂限量兌換，活動期間再加碼單次單筆消費使用任一紙本振興三倍券就有機會抽中Switch主機。

此外，遠東巨城擴大1,000坪營業面積延伸至創藝大樓5樓也將於15日開幕，加碼贈電影票與31冰淇淋等，有望助攻暑假檔期業績往上飆升再創新高。

(工商 )