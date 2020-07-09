台北市長柯文哲臉書。

台北市長柯文哲2018年參選北市長期間，不滿《屠殺》作者葛特曼來台在記者會上稱他為「Liar（騙子）」，向台北地檢署控告葛特曼妨害名譽及違反選罷法。對此，柯文哲今日在臉書上貼文表示，他要求與葛特曼對質，以證明自己的清白。

柯文哲指出，過去三十年，他奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是為了捍衛自己的名譽，也要捍衛台灣在國際醫療的信譽。台灣器官捐贈移植系統是他所建立的，希望窮人也能得到器官分配的正義。過去無論病患、家屬、醫界同仁、國際學者，對於他在醫學的專業都有極高的信賴。

柯文哲提到，當年葛特曼到台灣，表示他要做人權相關的研究調查，柯表示願意具名接受訪談，說明他所知道的事情。柯文哲說「有人」這樣做。沒想到葛特曼竟然把接受訪談者變成了罪犯。他完全無法接受這樣的事情。

2014年柯文哲曾去函要求更正，葛特曼回信確認柯並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。令人憤怒的是，葛特曼在2018年出中譯本時，竟然蓄意先出跟柯有關的第九章，而且沒有對內容做任何的修正。甚至刻意到台灣開新書發表會，對柯提出種種不實指控，這是對柯文哲的污辱，也是對台灣醫界的污辱。

柯文哲表示，自己過去三十年的時間，奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是因為他受到不白之冤。販賣器官是非常嚴重的指控，這除了是對他個人最大的污辱，也影響了台灣在國際上的形象。

柯文哲提到，台灣的法院應是保護公平正義的地方，既然葛特曼站在台灣的土地上胡亂指控、栽贓，他向檢察官提出要求跟葛特曼對質，這不僅是捍衛他的名譽，也是捍衛台灣在國際醫療的信譽！

(中時電子報)