許多台灣人已習慣用機車代步，不過用路人的素質參差不齊，一直為人所詬病。近日有一位民眾表示，騎車半路中遭不明物「打了一下」，回家檢查一看直接大崩潰，竟是他人隨地亂吐的檳榔汁，眾人一看直呼：「噁爆」！

原PO在PTT「WomenTalk」上表示，自己騎車騎到一半，突然感覺肚子被打到，因為滿痛的，還以為是石頭，沒想到回家才發現是其他人亂吐的檳榔汁！ 原Po也秀出被玷汙的上衣，不僅被染上了紅色，還有些許檳榔渣殘留，讓他直呼「超沒水準。」

貼文曝光後，網友同情表示「你好衰...」、「我以前也被渣渣噴到過，超噁」，眾人更怒嗆「騎車吃檳榔跟抽菸的都超沒水準」、「超噁，噁爆，有夠雖...」、「好噁 看到隨手丟垃圾的我都會有怒火了」、「抽煙吃檳榔沒關係，但是破壞環境跟造成別人損害真的超沒水準」。

一位網友指出，他之前曾穿連帽外套被人在丟煙蒂在帽子裡，回家才發現帽子破洞，外套直接報銷，「只能說沒水準的人真的很多」。網友呼籲「檳友...要有...公德心...」。

一位女騎士表示，騎車半路中遭不明物「打了一下」，回家檢查一看直接大崩潰，竟是他人隨地亂吐的檳榔汁。（摘自PTT）

(中時電子報)