大同股東會損及股東權益，但卻「無法」立即處理。金管會主委黃天牧9日坦言，外界質疑為何不能對大同祭出「立即導正措施」，要股東循司法途徑，是因為現行證交法並沒有給金管會這樣的授權，但經過大同案後，將要求證交所、投保中心等舉行專家學者諮詢會議，並蒐集國外作法等，黃天牧承諾三個月整理未來修法的雛型或方向。

大同股東會後，金管會兵分多路進行後續補強或制度改革，除了研議是否修證交法等相關法規，讓金管會有立即導正措施外。

證交所總經理簡立忠表示，會有四方式先強化大同的監督，確保公司資產，一是督促大同依規發布即時完整的重訊，尤其與本案後續相關重要事項，二是若大同有重大資產交易，要求即時提供重大財務業務交易資料，包括董事會記錄，資金貸予、背書保證或取得處份資產，都加強監理，第三是要求大同按月檢送月結財務報表，並將定期或不定期派員赴大同，對於重大財務業務、交易事項及高流動性資產進行盤點。

四是要求大同簽證會計師對大同內控有效性加強查核，並以簽證表達；亦可能指定非簽證會計師作內控專案審查。

且證交所未來擬增定「重大違反公司治理原則致生損害股東權益之負責人」，不得擔任初次上市公司負責人，若出任有經營權異動的新任負責人，該公司會被變更交易方式，被上市公司併購的未上市公司負責人，違反此行為，則不予同意此購併案。

集保總經理朱漢強亦提出三大措施，一是目前有77家上市櫃公司自辦股務，其中17家是單一公司自辦，即金控或知名電子業，另外有15家集團企業，共60家公司，採集團自辦股務，如台塑、裕隆、長榮、宏碁等，但出現影響重大股東權益就只有大家一家，面對外界建議收回自辦股務，將先蒐集國外資料，與學者專家、自辦公司溝通，是否每三年評鑑，若影響重大股東權益，就收回自辦權，要求找股務代理機構辦理股務。

二是電子投票結果現在是股東會當天在現場揭露，朱漢強表示，將研究國外制度，是不是可在股東會前一天，可透過適當管道揭露電子投票結果。三是法規宣導與處置，會事先對股務代理或自辦股務公司進行法規宣導。

黃天牧9日是率金管會副主委許永欽、證期局局長張振山、朱漢強、簡立忠與投保中心董事長邱欽庭等共同舉行記者會，強調金管會在大同股東會前就蒐集各類資訊，並對可能發生的情況進行沙盤推演及準備因應，並非都不作事，且黃天牧亦不同意外界批評金管會與經濟部互踢皮球，或只會要股東循司法途徑，他強調，無法對大同這種損及股東權益的行為，立即導正，是因為證交法並沒有賦予金管會這種權限，至於未來外界要不要給主管機關這樣的裁量權，黃天牧說「不預設立場」，會多聽各界意見，三個月給出方向。

(工商 )