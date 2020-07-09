基隆市銘傳國中男籃隊今年在JHBL(國中籃球乙級聯賽)奪下隊史首冠，女子組也獲得第四名，另外正濱國中也在男子組拿下第六名，基隆市長林右昌9日肯定兩校師生在基層籃球深耕多年努力，也對在全國舞台上展現閃耀能力與光芒的小球員加油打氣。

今年度在國中籃球乙級聯賽獲得佳績的銘傳國中與正濱國中，接受市長林右昌的邀請在水源會館慶功，現場更由學校準備了一段紀錄了這一路訓練過程的影片，讓現場與會的所有嘉賓，一同感受了這些孩子的辛勤付出，以及為了要攀上顛峰所具備的耐心與毅力，讓全場無不為之動容。

在精采的影片之後，兩所學校的運動員代表，將獎盃獻給林右昌，將最高的榮譽獻給這座孕育他們長大的城市，林右昌則送給每位運動員一件紀念外套，肯定這些小將平日揮汗辛勞訓練，並期勉他們繼續為基隆市爭取榮譽，更感謝兩校師長及家長們的支持，才能讓這群學生參與籃球運動。

教育處長林祝里表示，基隆市的籃球文化有很深的歷史淵源，籃球專項體育活動至今已培育出許多優秀的運動員，相信「帶球隊的過程就是教育而非競技」，每位教練與選手付出時間，除了習得運動技巧與能力外，更重要的是透過這些訓練帶來了更重要的觀念，教育活動可以透過各種不同的方式來展現，透過這些孩子，相信可以為基隆的體育基層帶來更多的影響與能量，市府也將投入更多的資源，讓基隆市的體育發展持續榮耀。

(中時 )