俄羅斯基洛級潛艦(Kilo class submarine)性能不錯，價錢合理，在國際市場上頗為暢銷。伊朗也在90年代取得數艘，最近社交媒體上出現了一段影片，一艘基洛潛艦竟然在安放在重型卡車上，試著用路運輸。基洛級的尺寸不算小，在路上行動稱的上一大奇觀。

富比士雜誌(Forbes)報導，這段影片沒有標註日期的，但似乎是在最近發生。影片在社交媒體流傳一段時間後，伊朗媒體《 Jamejam Daily》也跟著轉載，新聞描述說，拍攝地點是在伊朗主要的海軍基地阿巴斯港(Bandar Abbas)，特別將它運上陸地，可能是進行大幅度整修，目的地可能是博斯塔努（Bostanu），那個有一個更大的船塢。

Transportation of a old submarine of Project 877 "Kilo Class" of the #Iranian Navy to the base in Bandar Abbas. #Iran pic.twitter.com/5VNKWqQRhp — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) July 8, 2020

基洛級潛艦也稱K級潛艦，蘇聯編號為877型。於1980年問世，靜音程度很高，有「水下黑洞」之稱，也因此，俄羅斯聯邦同意出口後，許多國家爭相購買，包括中國大陸、越南、印度、阿爾及利亞等國都下了訂單，甚至中華民國海軍也曾經詢問過。

俄羅斯海軍的基洛級潛艦。(圖/俄國海軍)

基洛級全長74.3公尺，全寬9.9公尺，入水排水量3,000噸，是中型的柴電潛艦。因此，路上運輸還的相當罕見。有一種說法認為，伊朗試著手自己的方式補強這艘潛艦，因為從影片來看，它外表的隔音瓦似乎很舊了，可能伊朗正在進行修整。

(中時電子報)