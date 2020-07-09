新冠肺炎疫情衝擊經濟，國銀全力拼紓困挺中小企業！金管會銀行局9日公布，截至2020年5月底止，國銀對中小企業今年以來的新增放款累計已達2,298.7億元，距離全年目標3,000億元已達成76.6％，其中今年以來對中小企業放款衝最快的是合庫銀、永豐銀、土銀。

金管會銀行局官員表示，截至2020年5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣7兆1,278億元，較上月底增加711.53億元。其中，今年以來至5月底，對中小企業放款新增最多的是合庫銀，新增339.8億元、其次為永豐銀、土銀，分別新增230.4億元、226.6億元。

金管會要求國銀挺中小企業，是從2005年7月開始訂第一期計畫，當時是7月跨到隔年的6月底，第一年授信目標是淨增加2千億元，後來超額達成，共淨增加3,217億元，之後2006年7月到2008年6月，每期都是2千億元的目標，且每期都有達標。就計劃實施以來，只有在金融海嘯時期，一年半放款只增加323億元，達成率不到10.8％，是史上達成率最慘的一年，也是唯一一次沒有達標。

2020年則因新冠肺炎疫情衝擊下，政府祭出多項紓困措施，要求國銀力挺企業，同時又有央行提供的2千億元轉融通資金，因此金管會今年訂出中小企業放款年增3千億元的目標，如今才五個月就達標逾7成，預估今年應可順利達標。

除了對中小企業放款，若就國銀整體紓困貸款辦理情況來看，金管會統計至2020年7月6日止，已核准的戶數達17萬2,049戶、金額破1.2兆元。

銀行局統計至2020年5月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為63.11％，占民營企業放款餘額比率為65.48％，分別較上月底之比率增加0.38及0.31個百分點；另109年5月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.40％，較上月底減少0.01個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )