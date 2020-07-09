櫃買中心今（9）日表示，鑫創股票（3259）、振維股票（3520）、系統電股票（5309）、台生材股票（6649）、金益鼎股票（8390）、金益鼎五轉換債（83905）、夠麻吉股票（8472）等，自7月10日起預收款券並每五分鐘撮合一次；旺矽股票（6223）、旺矽四轉換債（62234）自7月10日起預收款券並每二十分鐘撮合一次。

鑫創、振維（更名華盈）、系統電、台生材、金益鼎、夠麻吉等股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月10日起10個營業日（到7月23日止），對鑫創、振維、系統電、台生材、金益鼎、金益鼎五轉換債、夠麻吉等，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

旺矽股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月10日起10個營業日（到7月23日止），對旺矽、旺矽四轉換債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

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