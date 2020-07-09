今年公館紅棗節以日本夏日廟會概念打造「棗之夏祭」，9日啟動系列活動，邀請全台遊客到公館體驗農村、棗園風光。（何冠嫻攝）

公館鄉為全國唯一紅棗生產專區，公館鄉農會嚴格把關紅棗品質，苗栗縣長徐耀昌（左四）等人行銷在地紅棗，邀請遊客體驗採果樂趣，品嘗紅棗的鮮甜滋味。（何冠嫻攝）

公館鄉農會行銷紅棗園的農村風光，今年紅棗節結合日本夏日廟會概念打造「棗之夏祭」，並首推「棗之細路散策攻略」，提供專業導覽，讓民眾好吃又好玩，深度體驗公館的夏日風情。

今年公館紅棗節以日本夏日廟會概念打造「棗之夏祭」，將於18、19、25日下午登場，裝置棗型燈飾塑造夏日祭典氣氛，搭配民歌音樂會、鄉農市集、在地社團表演、棗之細路散策攻略等活動。

苗栗縣長徐耀昌、公館鄉農會總幹事古雪雲等人9日傍晚啟動棗之夏祭。古雪雲說明，考量外地遊客車程，以及炎熱氣候，要讓民眾深入棗園體驗在地，首度改變紅棗節模式，規畫活動從午後4點展開，避開酷暑享受涼爽的公館農村風光。

農會指出，18日晚間重頭戲「棗迴青春民歌音樂會」邀請知己二重唱、南方二重唱，以及歌手李麗芬、王夢麟，唱出經典曲目。另，今年農會首度安排「棗之細路散策攻略」，遊程費用399元，除了跟隨導覽員，暢遊公館水圳、棗園、欣賞田園美景，並獲得「棗福袋」禮盒，還能加購品嘗農會獨家發售的「棗飯兜」，讓遊客體驗深度農村旅遊，品嘗美味、拿好禮。

(中時 )