受到新冠肺炎疫情反彈影響，端午連假爆發「報復性出遊」，導致國道5號狂塞32小時，破了歷史紀錄，為此交通部長林佳龍找上中華民國運輸學會拿解方，運輸學會理事長林良泰提出過路費漲10倍方案，遭鄉民砲轟「遊客造成塞車，卻要懲罰通勤族」、「把宜蘭人當塑膠」。

若國5過路費提高10倍，那麼價格將會變成500元之譜，林良泰表示，這樣才能讓更多民眾改走替代道路，達到車輛分流目的，同時建議交通部該整合鐵路、公路、客運等大眾工具，並考慮封閉坪林、石碇交流道，可減緩25%車流匯入，能有效舒緩塞車、達到時速保持60公里以上。林佳龍則表示交由高公局做最終評估。

不少網友看到傻眼，直呼：「乾脆漲100倍好了」、「高速公路變成有錢人專用」、「怎麼不把高速公路拓寬10倍」、「連假從台北開到蘇澳，還要繳630...」、「可憐哪，宜蘭人被當塑膠」、「通勤族要哭了」、「連假把雪隧封起來好了，保證不會塞」、「上路前每個人都要抽籤，沒中的不能上國5如何」。

(中時電子報)