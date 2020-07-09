台灣口罩禁令雖然已經解除，但中衛的口罩卻依然搶手，今(9)日各大網路更開賣了迷彩色的口罩，吸引大批民眾搶購，不過網友湧入中衛的臉書上直言，「根本搶不到！」也有人則分享，自己無意間在店面跟店商買到過。

中衛臉書上張貼迷彩口罩廣告，沒想到卻遭到網友留言洗版狂嗆，「根本買不到」、「行銷策略做的很棒，大家都買不到會更想買！！物以稀為貴！中衛真是太厲害了」、「真的是買不到，所以廣告也沒有用」，對此，小編回應透露，「剛剛得知第二波開賣會鋪貨到康是美、屈臣氏，但是他們是否要網路開賣或是實體....現在也還沒有確定」。

有部分網友就透露，「中衛醫療口罩再美用過還是要丟的，大家就看開點，不必非買不可」、「建議大家去實體店面買，機會比較大」、「都已經放棄買中衛口罩了...別家的不比中衛差，只是顏色少」、「店面跟電商都在無意間買到過，不過是落空的機率大⋯」。

(中時電子報)