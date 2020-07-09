余二妹花上億打造瓷宮(影片源自Youtube)

身價上億的女富商，為了圓夢傾家蕩產，住在沒水沒電的山中小屋也不後悔，這位80多歲的老奶奶，是大陸江西景德鎮的傳奇人物，她花費5年、耗資6000多萬人民幣（約台幣2.5億），憑著一己之力打造一棟3層樓高的「瓷宮」。

瓷宮成為國家級景點(圖/中時資料庫)

余二妹出生於1930年代，小學沒畢業、年僅12歲的她，開始跟著舅舅學習製作陶瓷藝術，吃苦耐勞的個性，余二妹很快掌握從陶泥到畫坯等陶瓷所需的各項工藝，之後便到景德鎮的陶瓷廠工作，累積多年陶瓷經驗，經過多年打拚，余二妹開了陶瓷工廠，商品遠銷俄羅斯、泰國等，生意做得有聲有色。

某次因為工作關係，余二妹在天津看到一棟瓷房子，當時她內心相當震驚「天津人不做瓷器，卻有一棟漂亮瓷房子，景德鎮是世界聞名的瓷都，居然沒有一棟像樣的瓷房子」，因此她決定總有一天要建造屬於景德鎮的瓷宮。余二妹80歲這年開始圓夢，因為需要鉅額花費，遭到家人反對甚至鬧翻，但余二妹仍堅持建造瓷宮。

余二妹從設計到動工全部一手包辦，一生收集的6萬多件瓷器，原本有人出價2000多萬人民幣收購，但余二妹全部拿來當建材，還有工廠原料也被用盡，花費積蓄千萬仍不夠錢，她賣掉珠寶首飾、收藏、母親留給她的房子，還向親戚借一大筆錢打造，5年過去，夢想中的瓷宮終於完成，瓷宮有3層、占地1200平方公尺，第一層是青花為主高溫瓷、第二層是老茶花盤子、第三層則是古典粉彩顏色釉，巧妙融入景德鎮四大名瓷。

從女富商變窮人，身上穿的是7、8元人民幣的舊衣服，住在山中簡陋小屋，有時候一餐就吃一碗泡麵，生活過得相當簡陋，每逢過年仍是一個人，因為小孩部不諒解、不願意探望她，「我這一生就是在陶瓷裡面闖，以後老了我也要在這裡，埋在這個山上」。余二妹將瓷宮經營權交給政府，2016年10月1日正式對外開放，一張門票僅售25元人民幣（約台幣100元），吸引大量遊客前來參觀，同年11月被評定為國家2A級景區。

(中時電子報)