考試委員被提名人周蓮香，過去在國光石化開發案中提出「訓練白海豚轉彎」等論述，近期多個環保團體質疑周未堅守保育立場，不適任考試委員。對此，周蓮香今出席立法院人事同意權審查會時表示，她從未講過「白海豚會轉彎」這句話，且在國光石化案她是扮演球員的角色，不是裁判，在環評報告中她也提出不建議國光石化開發案，可能是溝通過程造成很多誤會。

有「鯨豚媽媽」稱號的台大生命科學系教授周蓮香，自從獲提名為考試委員後，引發部分環團反彈，質疑周蓮香接受白海豚開發計畫委託，甚至在國光石化開發案，提出訓練白海豚轉彎的方案，呼籲朝野立委不要讓周蓮香出任考委人事案通過。

立法院臨時會今針對考試委員被提名人周蓮香、姚立德、何怡澄、陳慈陽及伊萬・納威Iwan Nawi進行全院審查，其中周蓮香最受矚目，國民黨立委李德維詢問周蓮香，為什麼那麼多環保團體反對她擔任考試委員，周蓮香說，那些團體自從國光石化案後就對她反對，但其實是溝通過程造成的誤會。

周蓮香強調，她的團隊部贊同國光石化開發案，但如果仍要開發，她是站在科學家的立場，提供最好的減輕措施，減緩對鯨豚的衝擊、爭取更多福利，都是非常重要的一環。

時代力量立委陳椒華則質疑，周蓮香長年接受行政單位的調查計畫，卻沒有公開原始數據，詢問周蓮香是否願意公開研究的原始數據。周蓮香則說，因簽有保密條約，且全世界沒有人在索取原始資料，但未來若在合法合理且業主同意下，願意公開原始數據。

(中時 )