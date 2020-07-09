日本媒體稍早報導明年東京奧運場館以及賽程都已經確定了，沒想到才隔幾個小時，東京奧運組委會發言人高谷正哲就出面否認相關訊息，而且還揚言希望能抓到內部洩密者。

日本多家主流媒體先前引用組委會內部人士的話，宣稱東京奧運和東京帕拉林運動會的所有比賽場館都已敲定，甚至還有媒體指稱，新的賽程預定最快下周就能公布，至於已購買好門票但屆時無法前往觀看的民眾也可以開始辦理退票，對此，高谷正哲全盤否認日本媒體報導的消息。

高谷正哲強調，所有關於場館的談判正在進行中，現階段我們沒有發布過任何正式聲明。針對那些已曝光的消息和報導導致帶給各界不利影響而感到抱歉，我們會努力的與各進行協商。

高谷正哲語氣強硬的說，東京奧運組委會內經常有人洩漏不實消息給外界，這讓整個團隊感到非常頭疼，因此組委會一直希望能抓到這個洩密者，可惜媒體保密訊息來源相當嚴密，導致我們很難抓出「爪耙子」。

東京市最近兩周的新冠肺炎疫情有反彈趨勢，今日確診病例多達224例，寫下疫情爆發以來單日最高，上周日本媒體進行調查，高達77%日本民眾認為明年東京奧運無法如期舉辦。

高谷正哲坦承，目前東京奧運組委會面臨的最大挑戰就是新冠肺炎疫情，組會會將採取所有必要的措施來防範疫情持續擴散，深信東京奧運也將會在明年7月正常辦理。

高谷正哲舉例，日本職棒和足球聯賽都在最近恢復開打，球迷也將在本周末進入球場，這兩個聯賽帶給了我們鼓舞與信心，也更有決心能成功舉辦這次東京奧運。

(中時 )