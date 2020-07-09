威力彩已經連續槓龜42期，今(9)晚頭獎累積金額上看14.6億元，若有幸運民眾一注獨得，將拿下今年最高獎金。今晚威力彩連摃43期，期數為第三屆以來第3高，民眾想一圓發財夢還有機會。

大樂透端午加碼100組100萬元活動將在本周五（10日）加開最後25組，由當期中獎組數，均分當期總獎金2500萬元，這也成為歷年來最高獎金。

威力彩第109000055期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：03、12、17、24、29、35，第二區：04。

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(中時電子報)