下次還有機會！威力彩連槓43期 下期頭獎上看16.2億 20:542020/07/09 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩開獎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已經連續槓龜42期，今(9)晚頭獎累積金額上看14.6億元，若有幸運民眾一注獨得，將拿下今年最高獎金。今晚威力彩連摃43期，期數為第三屆以來第3高，民眾想一圓發財夢還有機會。 大樂透端午加碼100組100萬元活動將在本周五（10日）加開最後25組，由當期中獎組數，均分當期總獎金2500萬元，這也成為歷年來最高獎金。 威力彩第109000055期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：03、12、17、24、29、35，第二區：04。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #出爐 #最高獎金 #當期 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩狂飆13億 專家點名3星座準備迎財神 10:012020/07/05 生活 威力彩狂飆13億 獎號開出看看今晚能否迎到財神 20:542020/07/06 財經 頭獎連42摃！威力彩下期獎金上看14.6億元 23:152020/07/06 生活 威力彩連42槓 頭獎上看14.6億元 03:092020/07/07 生活 6月營收出爐－宏達電 今年來最高 04:102020/07/07 產業．科技 6月營收出爐－鴻海 單月營收雙降 04:102020/07/07 產業．科技 調查報告出爐 水深150公分 嗆傷致死 04:102020/07/07 社會新聞 少校尋短前 疑正在寫精進方案 04:102020/07/07 社會新聞 《實施細則》出爐 挨批為警擴權 04:102020/07/07 兩岸要聞 威力彩上看14.6億！3生肖好運爆發 有機會發橫財 10:022020/07/09 生活 財經熱門新聞 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 美股大漲、台股站穩「萬二」 劉泰英警示：拼命製造泡沫 - 財經 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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