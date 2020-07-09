即將成真火舞團成立4年，由郭彥甫及蔡宏毅兩人創立，將火舞融入武術、舞蹈、戲劇，期望大眾更親近火舞表演藝術。（紙風車文教基金會提供）

紙風車藝術卡車回來了！日前紙風車倉庫遭逢大火，損失約新台幣5千萬元，又深受疫情影響上半年演出停擺，紙風車文教基金會表示，「大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車想演戲給大家看的心。」本周末，將由藝術卡車團隊之一即將成真火舞團，在7月11日晚間7點，於桃園舉行演出。

即將成真火舞團是由郭彥甫及蔡宏毅兩人創立，他們召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成火舞團隊一起演出。蔡宏毅曾登上大陸央視春晚舞台，從街頭表演走向國際舞台，平時練得一身傷也在所不惜，專心走上火舞表演之路，並登上國際各大藝術節。

蔡宏毅表示，火舞在台灣的定位較為模糊，「但我和夥伴們，一起思考火舞的可能性，融入武術、舞蹈、戲劇，期望能讓大眾更加親近火舞表演藝術，不只是看技術，還有動人的敘事特質在裡面。」

蔡宏毅和夥伴在2015年，因為一段表演影片而被大陸綜藝節目發掘，先後參加「中國夢想秀」、「出彩中國人」等節目，也登上篩選機制嚴謹的央視春晚表演，並陸續到德國鳳凰火舞節、法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝術節演出，歷年受邀紙風車文教基金會的藝術卡車下鄉活動，表演給更多人欣賞。

來自台北，蔡宏毅在單親家庭中長大，母親期望他能完成大學學業，之後找份穩定的工作，但他卻讓母親失望了。他在19歲那年決定休學，放棄未來可能的機械製圖高薪工作，流浪到宜蘭羅東夜市表演。

蔡宏毅說，人生最黑暗的時刻，是他告訴母親他已經辦休學的那一天，「我以為她會支持我，但媽媽哭得不能自己，告訴我她的失望與心痛，要我不要再回家了，我收拾行李離家，心想自己為了火舞，不但放棄學業，還放棄家庭，真是沒有退路了。每回練習受傷，我都想起媽媽眼神裡的空洞，讓我咬緊牙也要走下去。」

蔡宏毅曾獲台灣「東北大火」火舞大賽冠軍，他表示，火舞並沒有師承，平時都是向同好請益、交流，也到處拜師，學習舞蹈、武術等各項表演技巧，重要的是，他還有一群好夥伴，與他共同築夢、經歷人生的低潮。

「我的夥伴們，都有各自專業，像是電子業、機械業、建築師等，但我們共同面對火舞這項喜好，把它變成專業，並且一起實踐夢想。」蔡宏毅表示，在做出成績來之後，母親對他也諒解了，「我希望我這玩火的小孩，沒有讓媽媽失望」。

(中時 )