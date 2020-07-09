德翔海運向日本旭洋造船廠（Kyokuyo）下單訂造的四艘1,096箱（20呎櫃）貨櫃船，第四艘船已本月9日交船，命名為「德翔神戶」輪，新船將投入JTK航線。另公司7月25日起透過互換艙位方式，新增日本/香港/新馬/華南JSM航線。

「德翔神戶」輪裝有脫硫器，今年4、5月油價低檔時，高硫與低硫油價差曾經不到50美元，9日晚間新加坡高硫油每噸收盤價251美元，低硫油319美元，價差有68美元，粗估每月約可節省2.8萬美元油料支出，隨著疫情改善，油價回升，估計價差還會拉大。

「德翔神戶」輪總長133米，型寬22.5米，可裝載1,096箱貨櫃。德翔將先安排新船服務兩航次的上海-關西快船航線（SJX-2 SERVICE）與一航次的上海-關東船航線（SJX-5 SERVICE），預計本月23日從大阪與神戶裝載直達上海卸櫃，8月5日從東京開始長期服務德翔海運的日本／台灣／香港／華南／越南航線航線（JTK SERVICE），一次往返航程為21天。

為了因應國際海事組織2020年1月1日生效的IMO限硫令，配合環保趨勢，「德翔神戶」建造時已直接加裝脫硫塔。今年至11月底，德翔陸續會有10艘船完裝安裝脫硫塔，德翔神戶輪交船後，自有船艘數將達到13艘，自有船比例將達32％。

該公司明年還有兩艘新船交船，此外，目前二手船舶價位處於相對低檔，德翔也在物色是否有適合船舶可購入，未來自有船數比例將朝50％邁進。

另德翔海運為強化亞洲區間服務網絡，提升亞洲航線運送品質，自七月起透過換艙的合作方式，新部署1條日本-星馬航線（JSM），藉由持續發展航線網絡以提供客戶更完整、快捷的亞洲區間運送服務。航線彎靠港口包含東京-橫濱-清水-名古屋-神戶-香港-新加坡-巴生-新加坡-香港-蛇口-東京。

德翔海運持續強化亞洲區間航線運力，新增此一周班直航航線並搭配現行服務網絡，將可於日本、香港、新馬、及中國大陸華南之間，提供客戶每週更便利、更優質及更綿密之運送服務，以滿足客戶需求，提升客戶滿意度。

(工商 )