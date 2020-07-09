台中市在六、七月間，接連發生兩起重大槍擊案，共有23槍響。不過，台中市警察也不是吃素的，都是在24小時內將重大槍擊案破獲並查獲嫌犯。台中市警察局長楊源明今天在破案記者會就表示，「慶記之都」的封號對努力迅速破案的台中市警察絕對不公平，台中應該是「打擊犯罪之都」。

台中市警方最近執行同步掃黑行動，成果不錯。台中市警察大家長警察局長楊源明在破案記者會有感而發，楊源明表示，外界稱台中市是「慶記之都」並不公平，台中警方迅速破案，應該是「打擊犯罪之都」。

警方資料顯示，今年6月24日台中市西屯區發生有人駕駛賓士休旅車離開金錢豹酒店時，對空連開21槍，造成台中市人心惶惶，但隔日警方就捕獲蔡嫌及同夥劉男、陳男、林男，以及吳男等共5人，起出2把槍枝。

7月3日西屯區一家汽車租賃行，疑似股東財務糾紛，再度發生槍擊事件，30歲莊嫌涉嫌朝天花板開2槍，警方隔日逮捕開槍的莊嫌，後續追查另2嫌到案，查獲2把突擊步槍及散彈槍、5把短手槍，都是改造槍枝。

其實，今年2月台中潭子曾發生熱炒店槍擊案，曾嫌在快炒店門口射擊至少23槍，經台中警方全力搜查追捕，隔月逮捕曾嫌，並起出作案槍枝3把及子彈100多發。

楊源明還強調，內政部警政署評比，台中市警局去年「掃黑」、「緝毒」、「打詐」等項治安重點工作成績六都居冠。今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。

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(中時電子報)