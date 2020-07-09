崁頂鄉長補選將於11日登場，而補選前夕3名候選人無不使出渾身解數搶票，當中曾為鄉代主席的無黨籍曾輝地9日到關懷據點與長輩搏感情。（謝佳潾攝）

崁頂鄉長補選將於11日登場，3名候選人在補選前夕無不使出渾身解數搶票，與民眾黨結盟參選的台大高材生廖國富9日進行車掃，而民進黨籍縣議員周碧雲的丈夫郭振堂、與前鄉代主席曾輝地則前後到關懷據點與長輩搏感情。

「讓這場選舉不一樣！」廖國富一早即站上吉普車展開車掃拜票行程，而在出發前他語重心長地說，周六就要投票了，他一個年輕人從默默無名走到現在獲得不少人支持，他真的很感謝，他要讓崁頂人見到一場有別以往的選舉。

廖國富指出，選舉不要再互相抹黑，他要清清白白走出一條年輕人應該要走的路，他希望崁頂愈來愈好，不要再重蹈覆轍，一同迎向嶄新的未來，而今車隊遊行的方式，就是要讓大家看到年輕人的拚勁與願景，已與以往的選舉不一樣。

而廖的抹黑說，似乎意有所指。近日崁頂鄉內流傳一份「3問曾輝地」的文宣，內容質疑曾有坐過牢、有用三字經辱罵前鄉長遭判刑、以及涉嫌公所多起工程弊案，而文宣雖註明田庄協會製作，但曾懷疑是敵手做的黑函。

郭振堂、曾輝地9日雖都選擇到關懷據點與長輩搏感情，不過2人前後錯開、王不見王。後到的曾更在與長輩握手拜票後，立即在現場公開為自己澄清，他說，他確實在42年前因失手打傷人而入監，也曾因沉不住氣罵人挨罰，但他絕沒涉弊案，完全都是對手子虛烏有的指控。

屏東選委會表示，崁頂鄉確定選舉人數1萬1708人，共設置12個投開票所，而為配合防疫政策，屆時選舉人投票或參觀開票時都應配戴口罩，至於投票所外也將設置簡易檢疫站。

(中時 )