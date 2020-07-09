美軍連續3天派軍機抵近大陸南方廣東省進行偵察，引起大陸解放軍高度警戒，有些分析認為這是美軍執行其南海航行自由政策的政治作秀，但大陸軍事專家表示，美軍的動作不僅有政治意義，更重要的是這次連續派遣電子偵察機抵近廣東，有著極為重要的軍事目的：獲取大陸軍方電磁頻譜信號。

據媒體報導，美軍近期連續3日的美軍機抵近偵察包括：7月6日一架RC-135偵察機經巴士海峽進入南海，抵近至廣東外海約111公里處進行偵察；7月7日與8日則連續以EP-3E電子偵察機抵近廣東外海，最接近的一次約在距廣東95.7公里處進行偵察。大陸方面緊盯美軍動態，北京大學海洋研究院設立的「南海戰略態勢感知計畫」亦發佈的EP-3E電子偵察機8日在南海至廣東外海的飛行路線。

《環球時報》訪問大陸軍事專家宋忠平分析稱，美軍EP-3E電子偵察機與RC-135偵察機抵近偵察大陸沿海地區的目的，主要是為了瞭解解放軍重要的電磁頻譜信號。這些行動不僅是政治作秀，而且有著軍事方面的考量。

宋忠平表示，EP-3E和RC-135可以對電磁頻譜信號進行抓取，然後再對大量信號裡包含的資訊進行分析和比對，試圖瞭解解放武器裝備和大陸軍事動態的相關現狀。

他說，以前沿部署的美軍RC-135系列偵察機為例，按任務載荷大致可分為三類：一類為通信信號偵察系統，可偵察到音訊、電傳、電報等信號。據稱在1萬米高度可偵測到600至800公里外的電台。此外，還可以收集、處理和分析導彈制導的電波頻率及相關資訊。

第二類載荷是針對雷達信號的偵察系統，可收集預警、制導和引導雷達的頻率等技術參數，並對其進行定位，世界上各種雷達參數都在其測量範圍內，而且測量精度相當高。這些收集到的資料可用於建立敵方防空系統資料庫，戰時可根據這些資料研究干擾、防空壓制方案。

第三類載荷主要是紅外探測系統，可在360公里內分辨出3.7米長的物體，主要用於探測彈道導彈的發射。

針對美軍的挑釁，解放軍可能採取何種行動？宋忠平認為，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作。另一方面，當對方偵察機接近相關空域時，解放軍也可以暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜信號被截獲的概率。

(中時電子報)