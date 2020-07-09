1名男社員在《爆系知識家》感嘆PO文表示，男生以「照服員」為工作志向有錯嗎？男社員非常不解，難道只有女生才能做這個行業，而男生做照服員就是很娘的代表，他因此想PO文詢問各為鄉民的看法。

許多人都知道行行出狀元，只要真的喜歡自己所做的事，相信都可以找到自己的一片天。然而，1名男社員非常難過PO文感嘆，自己想要以「照服員」為志向，但是自己的父母卻認為，男生做1名「照服員」是不務正業，還覺得1個大男人不應該做女人工作，去幫老人把屎把尿，甚至覺得他們的兒子是當人家的奴才，非常的羞恥見不得人。

社員們紛紛表示可以回嗆他們，「跟長輩說 人老了需要照護員 不然以後少子化嚴重，誰照顧你！」、「所以他們以後是很篤定自己不會被照顧嗎」、「時代不ㄧ樣了。老人家還跟不上變化。以後這是黃金產業。」，有社員相當支持男社員去做照服員，「醫院很多男生年紀比你年輕做的喔，如果在台北可以介紹公司給你，我自己也在做」、「不會,我覺得挺好的,其實自己喜歡就好」、「重點是你喜愛這工作嗎？ 是的話 就照自己的想法去做」。

當然也有社員持反對意見，「你能做到幾歲？等到中老年沒體力時要轉換什麼職業」、「誰不希望自己小孩過的好，照服員薪水平均真的不高，你喜歡就好，必竟是你自己決定的」

(中時電子報)