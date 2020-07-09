桃園市皮寮溪今(9)日傍晚，民眾路過發現一具男性浮屍，警消打撈上岸後，初步判斷遺體沒有明顯外傷，已經死亡至少2天，但由於身上沒發現任何證件，無法確認身分，根據了解，死者身穿淺色短袖、下半身則穿藍色牛仔褲，至於詳細死因有待調查，並尋找家屬確認身分。

(中時電子報)