桃園皮寮溪驚見男浮屍 遺體腫脹變形 21:052020/07/09 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園皮寮溪驚見男浮屍 遺體腫脹變形 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市皮寮溪今(9)日傍晚，民眾路過發現一具男性浮屍，警消打撈上岸後，初步判斷遺體沒有明顯外傷，已經死亡至少2天，但由於身上沒發現任何證件，無法確認身分，根據了解，死者身穿淺色短袖、下半身則穿藍色牛仔褲，至於詳細死因有待調查，並尋找家屬確認身分。 (中時電子報) #桃園 #驚見 #浮屍 #皮寮溪 #確認 #身分 #死因 也許您會感興趣 推薦閱讀 士林住宅驚傳火警！現場救出母子 媽媽搶救無效宣告不治 16:302020/07/09 社會 正妹遭獼猴當眾脫衣 伸手解褲頭還頭埋雙峰 17:232020/07/09 社會 靈異夜談》豪宅離奇血案 少婦遭猛砍3刀 一通詭異電話他發抖認罪 17:592020/07/09 社會 陸版N號房！簡單加入會員 蘿莉色情片隨你看 19:222020/07/09 社會 花上億蓋房！從女富商變窮人…住山中破房卻不後悔 20:492020/07/09 社會 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 正妹遭獼猴當眾脫衣 伸手解褲頭還頭埋雙峰 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 59歲獨居婦失聯2日家人急 不開門原因讓人好害羞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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