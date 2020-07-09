宏達電公告，7月7～9日處分每股平均持有成本不到2.75美元的商務平台Shopify持股，由於Shopify股價已超過1,000美元，處分利益高達約3.5億元，宏達電表示，處分Shopify持股乃為了活化資產、充實營運資金。以今年首季每股虧損2.1元來說，第三季在賣股的業外挹注下，每股虧損有機會少0.4元以上。

宏達電代百分之百持有的子公司HTC Investment（BVI）Corp.公告處分Shopify共12,005股，平均每股交易價格為1,009.26美元，交易總金額為1,211多萬美元，以7月8日美元兌換新台幣匯率為1美元兌換29.6元新台幣計算，處分利益約為3.5億元，在處分之後，宏達電手中還有Shopify共83,496股，每股的持有成本僅有不到2.75美元。

Shopify為來自加拿大的線上開店、電子商務平台，在美國紐約證交所掛牌，自從COVID-19疫情肆虐、歐美封城至今，受惠於消費者加速轉向網購，Shopify股價已經大漲215％、超過1,000美元，已成為加拿大市值最高的企業。

宏達電在縮減成本有成下，第一季虧損縮小至16.78億元，是7季以來首度單季虧損低於20億元，每股虧損2.05元，第二季底宏達電推出新款4G中低價手機Desire 20 Pro，8月又將推出主打中價位的首款5G手機U20，以過往經驗來說，宏達電手機推得越多、虧損越難以控制，也讓宏達電新機上市後對財報的影響難料，不過，第三季已有3.5億元的業外收益入帳、相當於每股超過0.4元，對降低財報壓力仍是不小助益。

(工商 )