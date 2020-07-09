台灣的夏天相當潮溼悶熱，特別適合細菌繁殖，若女性朋友愛穿緊身褲，又少喝水、常憋尿，私密處只要稍微清潔不當，就很容易孳生病菌，常有搔癢和灼熱感等狀況發生。

另外，還有1種情況，也容易造成私密處反覆感染，甚至會感到疼痛相當不舒服。婦產科醫師郭安妮表示，門診中就有1名23歲喜愛運動的陽光女孩，每次在騎單車運動之後，就會感覺陰部痛痛的、好像破皮的樣子，在跟男朋友親密行為後，私密處也會不舒服讓她直喊痛，陰道也因此常反覆感染，有次伸手去觸摸私密處時，發現居然長痘痘。

直到一次和閨蜜的海邊之旅後，閨蜜發現她的私密處長得和其他人不太一樣而去求診，原來這些都是因為她的小陰唇過長所帶來的困擾。郭安妮解釋，小陰唇被大陰唇包覆著，當雙腳併攏的時候，小陰唇會自然合起來，就像是陰道的守門員，保護尿道及陰道口免於摩擦而受傷，也能降低外部感染的風險，並能夠保持陰部的溼潤。

不過，有些女性天生小陰唇肥厚或過長，容易受外物磨擦破皮，造成私密處反覆發炎感染。郭安妮指出，像是這位患者，過長的小陰唇就讓她因為運動、性行為等活動，導致私密處的肌膚經常被撞擊、摩擦而破皮、撕裂，甚至是反覆發炎感染、讓色素沉澱而變黑。

郭安妮說明，目前可透過陰唇修補手術來改善小陰唇過厚、過長和色素沉澱的問題，整個療程大約1個小時，通常會使用舒眠的麻醉方式來動手術。首先把多餘且肥厚的組織切除，再將小陰唇的型狀修至規則、對稱且符合正常的大小，之後再經過精細的縫合，就可以讓小陰唇完全被大陰唇包覆著，便能守護陰道的健康，同時也能改善黑色素沉澱的問題，解決私密處不舒服、反覆發炎的困擾，甚至能讓女性朋友不再有心理障礙。

基本上，有類似困擾的女性，都可透過陰唇修補手術來解決問題，但術前別忘了和醫師多溝通，看看是否有正在服用的藥物需暫停如抗凝血劑，或有需要被控制的疾病如糖尿病，才不會讓傷口難以癒合。最後，郭安妮建議，手術之後要按時服用止痛藥，也可以透過冰敷來消腫，以緩解傷口的疼痛。另外，手術後2個星期內避免做激烈的運動，例如騎腳踏車、跑步，也不要從事性行為，才能讓手術的效果更完善。

(中時電子報)