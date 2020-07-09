綠能業者「向陽」的漁電共生防疫溫室計畫不受蝦疫影響，不僅成功結合AI智慧科技提升養蝦技術，9日還將1.2萬尾SPF大白蝦贈與2家繁殖場當種蝦。（謝佳潾攝）

綠能業者「向陽」的漁電共生防疫溫室計畫不受蝦疫影響，不僅成功結合AI智慧科技提升養蝦技術，9日還將1.2萬尾SPF大白蝦贈與2家繁殖場當種蝦。（謝佳潾攝）

綠能業者「向陽」的漁電共生防疫溫室計畫不受蝦疫影響，不僅成功結合AI智慧科技提升養蝦技術，9日還將1.2萬尾SPF大白蝦贈與2家繁殖場當種蝦。（謝佳潾攝）

月前國內雖爆發蝦疫重創養蝦產業，但綠能業者向陽的漁電共生防疫溫室計畫不受阻，不僅成功結合AI智慧科技提升養蝦技術，9日還將1.2萬尾SPF大白蝦贈與2家繁殖場當種蝦，除助攻產業發展外，也讓外界見到種電非壞事。

向陽董事長陳貴光指出，推廣綠能種電並非要與農民或漁民爭地，共存共榮才能永續發展，所以向陽發展綠能的同時也堅持「不減少農耕、養殖的面積與產量」，因此有了農電共生與漁電共生的產生，而近來遇上蝦疫（十足目虹彩病毒）重創養蝦產業，該釋出新技術回饋社會。

他說，去年向陽在農委會家畜衛生試驗所、水產試驗所等輔導下，利用自行建構的太陽能防疫溫室，成功建立SPF（無特定病原）白蝦養殖環境與培育技術，今年2月首次放養SPF蝦苗，現已達15尾斤種蝦規格的大蝦。

他說，傳統養蝦業因無「阻隔措施」所以感染多，相較之下，防疫溫室是防鳥防蟲的無毒養殖環境，加上AI智慧科技控管，大幅降低養蝦風險，且品質也提升不少，目前可確保1年3期養殖，每平方公尺年產量達10 公斤以上，且存活率超過8成。

受贈的白蝦繁殖場業者張家溢說，白蝦產值受病害重創，往年10億產值今年1億不到，不過現有新技術助攻，8個月才能養成的種蝦向陽只需花5、6個月，他接手後要向更多同業分享。

(中時 )